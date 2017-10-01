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«Через год поеду за золотой медалью»: НАША пообщалась с вице-чемпионкой мира среди парикмахеров из Ревды

"Через год поеду за золотой медалью": НАША пообщалась с вице-чемпионкой мира среди парикмахеров из Ревды
16+
Фото: личный архив Надежды Ткач
Надежда Ткач рассказала о подготовке к турниру и финансовых сложностях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Раз в год лучшие стилисты планеты собираются на чемпионате мира по парикмахерскому искусству и эстетике. В этом году турнир прошел в Париже, и в нем приняли участие более 1000 мастеров из 48 стран мира. Среди них оказалась и жительница Ревды Надежда Ткач. Уралочка впервые принимала участие в соревнованиях такого уровня, и дебют у нее более чем удался – в своей номинации девушка заняла второе место. Мы пообщались с одним из лучших парикмахеров планеты.

"Научилась работать с манекенами"

– Как вы готовились к своему первому чемпионату мира?

– Творчески! Вместе с тренером сборной страны (оказывается, есть и такая. – Прим. авт.) мы подобрали форму и цвет будущей прически и начали ее делать. Оценивали визуально – нравится или нет, путем проб и ошибок выискивая лучший вариант. Самое сложное – то, что работать надо было с манекенами, для меня это новый опыт. У них другое качество волос, которые своеобразно реагируют на укладку и покраску. Пришлось осваивать новые техники.

– То есть в Париж вы приехали с уже готовой работой?

– В моей номинации "Авангард" нужно было привести готовую работу, после чего давали всего три минуты, чтобы сделать укладку и что-то подправить. При этом речь идет не только о стрижке, я готовила полный образ в костюме и с антуражем. Например, у моего "подопечного" в одной руке был кейс с животными, а в другой – планета Земля.

– Кто и как оценивал ваши работы?

– От каждой страны на чемпионате был один судья. Все они ходили и выставляли баллы работам. При этом они не знали, где чья – работы были без имен мастеров, просто с номерами.

– Вы рассчитывали на призовое место?

– Честно, не было мыслей о призах, потому что это мой первый опыт выступления на таком уровне. Я ставила себе задачу сделать работу, которая понравилась бы самой. Когда она заняла второе место, я была в растерянности, чувствовала радость вперемешку с усталостью.

Участие – за свой счет

– Что вы получили за победу в конкурсе?

– Медаль и диплом.

– А за чей счет вы участвовали в чемпионате?

– Все, начиная от тренировок и заканчивая поездками, конкурсант оплачивает сам. Никакой финансовой помощи со стороны администраций Екатеринбурга и Ревды, правительства региона или каких-то организаций не было.

– И сколько же вы потратили?!

– На все ушло около 400 тысяч рублей. В этой сумме все траты, начиная от тренировок и покупки манекенов, и заканчивая перелетом и участием в соревнованиях.

Неносибельная прическа

– В России огромное количество парикмахеров. Как им попасть в сборную страны? Какой путь нужно пройти?

– Начинать стоит с участия в городских и региональных чемпионатах. Победители отправляются на чемпионаты России, Европы и Мира. От вас требуется желание, стремление и талант. А также готовность к огромным нагрузкам и высоким требованиям на тренировках.

– Прически на конкурсах отличаются от тех, что вы делаете на работе?

– На соревнованиях, все-таки, речь идет о конкурсных работах со сложным техническим исполнением. Такие прически в чистом виде неносибельны в обычной жизни.

– Планируете ли еще где-то участвовать?

– Да конечно, на следующий год снова поеду на чемпионат мира, но уже за высшей медалью! Это моя мечта!

  • Надежда Ткач живет в Ревде, но каждый будний день ездит в Екатеринбург. В столице Урала у нее небольшая студия, где она работает и тренируется. За прическу вице-чемпионка мира берет от 1000 до 5000 рублей (в зависимости от сложности), стрижет как мужчин, так и женщин. Что интересно, после триумфа в Париже девушка не планирует повышать цену.

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Игорь Труш, 02.10.2017, 15:07
Тэги: Конкурсы, Эксклюзив, Позитив
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