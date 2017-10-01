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Екатеринбург встал в пробках из-за выпавшего снега

Екатеринбург встал в пробках из-за выпавшего снега
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Непогода спровоцировала не только заторы на главных улицах города, но и многочисленные ДТП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Утром 2 октября Екатеринбург встал в семибалльных пробках из-за выпавшего ночью снега. 
 
По данным Яндекс.Пробок, по состоянию на 10 утра движение затрудненго на улице Куйбышева, Карла Либкнехта, в районе Центрального стадиона, на участке улицы Челюскинцев, на Восточной, улице 8 Марта в районе станций метро Чкаловская и Ботаническая, на улице Машинной, Белинского, на Базовом переулке, а также частично на проспекте Ленина и улице Малышева.
 
 
Автомобилисты сообщают о ДТП на проспекте Космонавтов, две аварии на Восточной, одна - на Комсомольской, Куйбышева, Шаумяна, Белинского и улице Токарей.
  • Между тем Росгидрометцентр обещает екатеринбуржцам холодную, но в целом сухую неделю.
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Маша Шмурыгина, 02.10.2017, 10:06
Тэги: Дороги, Авто, Погода
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