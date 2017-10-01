Екатеринбуржцы не могут вылететь из Турции из-за многочасовой задержки рейса

Обратный самолет отправится также с задержкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Авиакомпания Red wings на 7 часов задерживает рейс из Даламана в Екатеринбург.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в уральскую столицу в 4.25, однако рейс перенесли на 11.35. Причина задержки не указана.

Обратный рейс из Екатеринбурга в Даламан этого перевозчика также задерживается: вылет был запланирован на 6.35, однако из-за позднего прибытия борта рейс перенесли на 12.30.