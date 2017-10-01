Екатеринбуржцы смогут наблюдать МКС в ночном небе

Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Международная космическая станция будет видна в ночном небе над Екатеринбургом и Свердловской области в ближайшие три недели.

Свердловчане смогут наблюдать МКС после захода солнца. Искать станцию, похожую на быструю звезду, следует над горизонтом, она будет двигаться с запада на восток и по яркости напоминать Венеру. По данным учебной обсерватории УрФУ, лучшее время для наблюдения МКС над Екатеринбургом – до 10 октября. Станция будет видна невооруженным глазом.

Напомним, в октябре жители Екатеринбурга также смогут увидеть два звездопада.

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