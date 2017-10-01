Из-за ремонта труб полторы тысячи жителей Верх-Исетского района все еще сидят без отопления

УК винит во всем коммунальщиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Более 1 500 жителей Верх-Исетского остаются без тепла из-за коммунальщиков, проводящих ремонтные работы на трубопроводе. Несмотря на то, что отопление должны были подключить во все дома Екатеринбурга к 1 октября, сегодня, 2 числа, часть ВИЗа сидит в холоде, сообщили в пресс-службе УК "Верх-Исетская".

Как пишет Justmedia, раскопки, по данным управляющей компании, продолжаются уже несколько дней около дома на Крауля, 10. Из-за работ без отопления и горячей воды остались многоквартирные дома на Крауля, 10, Крауля, 13, и Анри Барбюса, 15.

– Именно из-за неготовности сетей поставщики запускают тепло в четыре этапа, а параллельно ремонтируют трубы. Авария здесь произошла при подаче теплоносителя, – уточнили в УК "Верх-Исетская".

Помимо этого, энергетики также проводят ремонтные работы около многоквартирного дома на Московской 28а. Из-за этого две двухэтажки на Московской, 28, и 28а, также остаются с холодными батареями.