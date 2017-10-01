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Женщину убили за 60 тысяч рублей: в Свердловской области вынесли приговор серовским убийцам

Женщину убили за 60 тысяч рублей: в Свердловской области вынесли приговор серовским убийцам
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Преступникам дали 33 года на двоих.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Убийцы женщины, которая работала приемщицей цветного металла в поселке Марсяты Серовского района, Вячеслав Пищулин и Андрей Красильников, признаны виновными в совершении особо тяжких преступлениях, сообщает Следственный комитет по Свердловской области. Состоялся суд, который огласил приговор преступникам. 

Ранее НАША писала, что сентябре 2016 года двое мужчин решили ограбить приемщицу цветного металла. Под выдуманным предлогом они выманили жертву на улицу, затем напали на женщину и ударили ее по голове металлическим прутом. После этого перенесли тело убитой женщины в ее киоск. Потом подельники поделили имущество своей жертвы, став обладателями 66 тысяч рублей. Искать женщину стали после обращения родственников в полицию.

В кратчайшие сроки Пищулина и Красильникова задержали. На них завели три уголовных дела, им грозило пожизненное лишение свободы.

Все доказательства вины Пищулина и Красильникова признаны судом достаточными для вынесения приговороа. Они признаны виновными в совершении следующих преступлений: организация убийства, сопряженного с разбоем; убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; разбой с причинением тяжкого вреда здоровью человека; вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.

  • Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет и 4 месяца, другому — в виде 17 лет лишения свободы, обоим – с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Галина Исакова, 02.10.2017, 16:22
Тэги: Криминал, Суд, Смерть
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