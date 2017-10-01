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Около 300 зданий остаются без тепла в Екатеринбурге

Около 300 зданий остаются без тепла в Екатеринбурге
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Коммунальщики работают круглосуточно, чтобы устранить дефекты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В Екатеринбурге завершился последний – четвертый – этап подключения отопления. Батареи стали горячими в большей части жилых домов и социальных учреждений. По сообщениям пресс-службы ЕТК, сейчас без тепла остаются около 300 объектов.

– Ограничения теплоснабжения введено на объектах, где выявлены пусковые дефекты на сетях малых диаметров.

В зону ограничений попали объекты разного назначения в районе проспекта Ленина, улиц Луначарского, Короленко, Шевченко, Бажова, Богатырской, Земледелия, Колхозников, Строителей, Революции и переулка Озерного, - рассказали в ЕТК.

  • Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы оперативно устранить дефекты.

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Олег Галимов, 02.10.2017, 13:21
Тэги: ЖКХ
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