Около 300 зданий остаются без тепла в Екатеринбурге

Коммунальщики работают круглосуточно, чтобы устранить дефекты.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017
В Екатеринбурге завершился последний – четвертый – этап подключения отопления. Батареи стали горячими в большей части жилых домов и социальных учреждений. По сообщениям пресс-службы ЕТК, сейчас без тепла остаются около 300 объектов.
– Ограничения теплоснабжения введено на объектах, где выявлены пусковые дефекты на сетях малых диаметров.
В зону ограничений попали объекты разного назначения в районе проспекта Ленина, улиц Луначарского, Короленко, Шевченко, Бажова, Богатырской, Земледелия, Колхозников, Строителей, Революции и переулка Озерного, - рассказали в ЕТК.
- Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы оперативно устранить дефекты.
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