Около 300 зданий остаются без тепла в Екатеринбурге

16+ Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"

Коммунальщики работают круглосуточно, чтобы устранить дефекты. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017 В Екатеринбурге завершился последний – четвертый – этап подключения отопления. Батареи стали горячими в большей части жилых домов и социальных учреждений. По сообщениям пресс-службы ЕТК, сейчас без тепла остаются около 300 объектов. – Ограничения теплоснабжения введено на объектах, где выявлены пусковые дефекты на сетях малых диаметров. В зону ограничений попали объекты разного назначения в районе проспекта Ленина, улиц Луначарского, Короленко, Шевченко, Бажова, Богатырской, Земледелия, Колхозников, Строителей, Революции и переулка Озерного, - рассказали в ЕТК. Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы оперативно устранить дефекты. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 02.10.2017, 13:21

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 02.10.2017, 13:21Тэги: ЖКХ Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: