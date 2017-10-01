Пострадавший от пожара ККТ «Космос» в Екатеринбурге покажет «Матильду»

16+ Фото: кадр из фильма / "Кинопоиск"

Информация об этом размещена на сайте кинотеатра. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017 Кино-концертный театр "Космос" покажет скандальный фильм "Матильда". Информация о планируемом показе размещена на сайте ККТ "Космос" в разделе "Скоро". Напомним, общероссийская премьера фильма "Матильда" ожидается 26 октября. Утром 4 сентября в ККТ "Космос" врезался автомобиль УАЗ. В результате инцидента возник пожар на площади 30 квадратных метров. Пламя было потушено прибывшими спасателями. По факту происшествия возбудили дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Также был задержан 38-летний подозреваемый, получивший ожоги. Позже его отправили под арест.

Позже известный екатеринбургский колдун Антон Симаков представил свою новую картину под названием "Матильда". Презентацию он устроил прямо напротив входа в кинотеатр "Космос", который восстанавливали после пожара.

Ущерб, нанесенный екатеринбургскому кинотеатру «Космос» православным активистом, оценен в 17 миллионов рублей. Эта цифра прозвучала на заседании городской Общественной палаты. Власти Екатеринбурга планировали взыскать ущерб с виновника происшествия Дениса Мурашова. Ремонт киноконцертного театра уже закончен.

Сам режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел. Алексей Учитель дал согласие приехать в Екатеринбург на встречу со зрителями. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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