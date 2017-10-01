Пришлось сломать стену: в Екатеринбурге спасли упавшего в шахту котенка

Животное выжило после падения с шестого этажа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В прошедшие выходные на Уралмаше спасли котенка, который упал в вентиляционную шахту. Инцидент произошел во время ремонта квартиры на шестом этаже.

– Громкий плач котенка был так хорошо слышен, что казалось, он где-то совсем рядом. Но исследование шахты с помощью видеосистемы показало, что он сидит на самом дне, в границах первого этажа, – сообщили активисты движения "ЗооСпас".

Чтобы вытащить котенка, в шахту спустили полосу ткани с грузом на конце. Пришедшие на помощь добровольцы надеялись, что котенок сможет выкарабкаться из заточения, и даже спускали на веревке пакет с пищевой приманкой, но маленький питомец не поднимался выше 2-3 этажа.

Спустя сутки домой вернулась соседка из квартиры на втором этаже, которая отнеслась с пониманием к проблеме и разрешила снести одну из стен в своем жилище, после чего котенок был спасен.

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