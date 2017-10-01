Холодно, но без дождей и снега: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге

К выходным потеплеет до +12 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В понедельник, 2 октября, температура воздуха не поднимется выше +1 градуса днем. Осадков не ожидается, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер северный, 2 метра в секунду.

Вторник, 3 октября. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов, днем потеплеет до +4. Облачно, возможны небольшие осадки. Ветер по-прежнему будет северным.

В ночь на среду, 4 октября, столбик термометра опустится до -2 градусов. Днем пр-прежнему холодно, до 3 градусов тепла. Переменная облачность, вероятны небольшие осадки. Ветер северный, 3 метра в секунду.

В четверг, 5 октября, будет чуть теплее - до +6 градусов днем. Дождей и снега не будет, ветер станет юго-западным.

В пятницу, 6 октября, потепление продолжится - столбик термометра поднимется до +7 градусов днем, ночью - не ниже нуля градусов. Переменая облачность, без осадков. Ветер юго-западный.

Суббота, 7 октября. Днем до +9 градусов, ночью температура воздуха опустится до +2. Осадков не будет, ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В воскресенье, 8 октября, потеплеет до +12 градусов. Ветер усилится до 5 метров в секунду, дождей не ожидается.