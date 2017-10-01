Холодно, но без дождей и снега: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге

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18:03, 01.10.20171
Суд вынес приговор 20-летней свердловчанке, которая продавала несуществующую одежду
17:43, 01.10.20171
Медицина, пиратские сайты, налоги, алкоголь: как изменится жизнь россиян в октябре
17:31, 01.10.20171
В России стартовал осенний призыв в армию
16:57, 01.10.2017
Опыт Среднего Урала по капремонту вошел в число лучших практик России
Под Екатеринбургом нашли висящий на дереве труп молодого человека
16:40, 01.10.2017
В России изменились правила выезда должников за границу
16:20, 01.10.2017
Сборная Испании может пропустить ЧМ-2018 в России
16:00, 01.10.2017
Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
Студенты Горного университета стали победителями международного турнира Student Hockey Eurochallenge
15:03, 01.10.2017
В Нижнем Тагиле эвакуировали железнодорожный вокзал
14:16, 01.10.2017
В Екатеринбурге в первый день октября выпал снег
12:33, 01.10.2017
ВТБ24 объявил конкурс на лучшие частные инвестиции
В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали многоквартирный дом
11:00, 01.10.2017
Иномарка насмерть сбила женщину на дублере Сибирского тракта
10:41, 01.10.2017
В Екатеринбурге из горящего дома спасли 80-летнего дедушку
10:21, 01.10.2017
Дети и обучение иностранным языкам
Пассажиры сообщили о столкновении перронного автобуса и самолета в аэропорту Екатеринбурга
09:57, 01.10.2017
"Урал" уступил на выезде "Спартаку"
23:04, 30.09.2017
В Екатеринбурге открыли четную сторону проспекта Ленина
22:16, 30.09.20171
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции в опросе Euromoney Real Estate Survey 2017 в России и ЦВЕ
Группа "Чайф" презентовала свою биографию
21:59, 30.09.20171
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2035 года
18:55, 30.09.20171
В уральской колонии открыли салон красоты
17:57, 30.09.2017
Число устройств самообслуживания ВТБ24 в Свердловской области достигло 500 штук
Осторожно, бандеровцы: рецензия на фильм "Крым"
17:17, 30.09.2017
Свердловская полиция завела три уголовных дела на лжеминеров
16:56, 30.09.2017
Жительница Екатеринбурга отсудила у "Почта Банка" 40 тысяч рублей
16:39, 30.09.20171
ВТБ24 запустил предоставление овердрафтов и разовых кредитов для бизнеса через интернет-банк
"УГМК" начал борьбу за кубок чемпионата России
14:58, 30.09.2017
Десять минут и только после еды: екатеринбургский стоматолог рассказал о вреде и пользе жвачки
14:45, 30.09.20171
В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ "МЕГА"
14:25, 30.09.2017
Глава ВТБ встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Казани
Под Екатеринбургом поезд насмерть сбил мужчину
12:59, 30.09.2017
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12:30, 30.09.2017
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В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Машинистов
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Ночью отели, утром – колледж: Екатеринбург продолжают "минировать"
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Холодно, но без дождей и снега: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге

Холодно, но без дождей и снега: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге
16+
Фото: архив НАШЕЙ
К выходным потеплеет до +12 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В понедельник, 2 октября, температура воздуха не поднимется выше +1 градуса днем. Осадков не ожидается, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер северный, 2 метра в секунду.
 
Вторник, 3 октября. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов, днем потеплеет до +4. Облачно, возможны небольшие осадки. Ветер по-прежнему будет северным.
 
В ночь на среду, 4 октября, столбик термометра опустится до -2 градусов. Днем пр-прежнему холодно, до 3 градусов тепла. Переменная облачность, вероятны небольшие осадки. Ветер северный, 3 метра в секунду.
 
В четверг, 5 октября, будет чуть теплее - до +6 градусов днем. Дождей и снега не будет, ветер станет юго-западным.
 
В пятницу, 6 октября, потепление продолжится - столбик термометра поднимется до +7 градусов днем, ночью -  не ниже нуля градусов. Переменая облачность, без осадков. Ветер юго-западный.
 
Суббота, 7 октября. Днем до +9 градусов, ночью температура воздуха опустится до +2. Осадков не будет, ветер юго-западный, 4 метра в секунду.
 
В воскресенье, 8 октября, потеплеет до +12 градусов. Ветер усилится до 5 метров в секунду, дождей не ожидается.
 
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Маша Шмурыгина, 02.10.2017, 08:08
Тэги: Погода
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