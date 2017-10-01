Стала известна тема ледового городка в Екатеринбурге в этом году

Сейчас составляется техническое задание для строителей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017
В мэрии рассказали, какая будет основная тема ледового городока на площади 1905 года: он будет посвящен 295-летию Екатеринбурга. Также на его территории пройдет выставка ледовых фигур в честь чемпионата мира по футболу.
Об этом "Нашей Газете" рассказали в пресс-службе городской администрации.
– Сейчас составляется техническое задание. Бюджет пока неизвестен, – добавил пресс-секретарь Анатолий Карманов.
- Напомним, что в прошлом году ледовый городок был посвящен произведениям Корнея Чуковского, а на его открытие показали световое шоу.
- При этом городок простоял лишь с 29 декабря по 23 января.
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