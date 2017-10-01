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В Екатеринбурге начнут судить Виталия Сиволапа, обвиняемого в убийстве пристава

В Екатеринбурге начнут судить Виталия Сиволапа, обвиняемого в убийстве пристава
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Бизнесмену грозит пожизненный срок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Свердловский областной суд назначил дату первого судебного заседания по резонансному делу Виталия Сиволапа.

Бизнесмена обвиняют в том, что он сбросил бутылку из под виски на голову судебному приставу, от чего тот умер в больнице.

Слушания состоятся 9 октября в 10:00.

– Разбирательство будет проводиться в открытом режиме, – рассказали в пресс-службе Областного суда.

Сиволап обвиняется по статьям "Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением решения суда, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица и из мести за такую деятельность", а также "Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта".

  • Обвиняемому грозит срок вплоть до пожизненного.

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Евгений Стоянов, 02.10.2017, 18:45
Тэги: Суд, Смерть
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