Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга

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Пассажиру лайнера стало плохо во время полета. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017 В Кольцово совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого стало плохо пассажиру. Лайнер приземлился в аэропорту Екатеринбурга около часа ночи 2 октября. Молодой человек почувствовал себя плохо во время полета, из-за чего пилот самолета запросил посадку в Кольцово. Бригада медиков встретила самолет, осмотрела пассажира и госпитализировала его, сообщает ЕАН со ссылкой на источник в экстренных службах. Спустя час самолет отправился во Владивосток. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 02.10.2017, 15:03

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 02.10.2017, 15:03Тэги: Самолет Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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