Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга

Пассажиру лайнера стало плохо во время полета.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017
В Кольцово совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого стало плохо пассажиру.
Лайнер приземлился в аэропорту Екатеринбурга около часа ночи 2 октября. Молодой человек почувствовал себя плохо во время полета, из-за чего пилот самолета запросил посадку в Кольцово. Бригада медиков встретила самолет, осмотрела пассажира и госпитализировала его, сообщает ЕАН со ссылкой на источник в экстренных службах.
- Спустя час самолет отправился во Владивосток.