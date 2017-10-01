В Екатеринбурге стартовал конкурс «Народный участковый»

Голосование продлится до 1 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В Екатеринбурге стартовал ежегодный конкурс "Народный участковый". Проголосовать за самого достойного можно до 1 ноября на сайте городского МВД и екатеринбург.рф.

– Итоги конкурса подводятся с 1 ноября путем подсчета голосов, после чего будут определены победители в районах города и один победитель, которого назовут "Народным участковым" Екатеринбурга, – сообщили в МВД.

Для того, чтобы проголосовать за участкового, необходимо выбрать его из списка по районам города и кликнуть на его изображение.

Награждение победителей состоится в День сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!