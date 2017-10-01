В Екатеринбурге задержали женщину, подозреваемую в «минировании» многоквартирного дома

Она дважды сообщила о бомбе в хостеле на Донбасской.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В Екатеринбурге задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в ложном минировании многоквартирного дома на улице Донбасской. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 1 октября.

По данным областного управления МВД, женщина, будучи пьяной, позвонила в хостел, расположенный в доме № 6 на Донбасской, и сообщила об "опасном предмете", чтобы отомстить полицейским. Ранее стражи порядка привлекли подругу женщины к административной ответственности.

Одним "минированием" женщина не ограничилась и позвонила в хостел дважды - ночью и днем. В итоге всех жильцов многоквартирника и постояльцев хостела эвакуировали и несколько часов не давали вернуться в здание.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №15 выяснили, что звонок был совершен из находящегося по соседству девятиэтажного общежития. Проведя тщательный поквартирный обход, сыщики выяснили личность предполагаемого лжеминера, - сообщила представитель областного управления МВД Нина Пелевина. - В отношении «мстительницы» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Ложное сообщение об акте терроризма». Максимальная санкция данной статьи – лишения свободы на три года.