В Свердловской области снизился уровень безработицы

Нетрудоустроенными остаются более 30 тысяч человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

За прошедший год в Свердловской области на 1,5% снизился уровень безработицы, сообщает департамент информационной политики.

По состоянию на сентябрь 2016 года нетрудоустроенными были 34 178 человек. При этом средняя зарплата в области составляет 34 046 рублей.

Также улучшилась и общая экономическая ситуация в регионе. Индекс промышленного производства составил 104,2% по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост отмечается на обрабатывающих производствах.

В производстве транспортных средств и оборудования – на 28,9%, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 5,4%, в металлургическом производстве – на 5,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 18,1%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 13,7%, в производстве электрического оборудования – на 13,3%.

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