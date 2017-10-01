Виновник ДТП выплатил пострадавшей свердловчанке 400 тысяч рублей только после ареста машины

В аварии 80-летняя женщина-пешеход получила тяжелый перелом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017
В Каменске-Уральском приставы заставили виновника ДТП выплатить компенсацию пострадавшей.
Мужчина за рулем своей иномарки сбил 80-летнюю женщину во время разворота. Пешеход получила перелом шейки бедра. Суд приговорил водителя к двум годам ограничения свободы и взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей, однако сумму мужчина не выплатил.
Судебные приставы арестовали автомобиль мужчины и принадлежащую ему недвижимость, а также временно лишили его права управлять машиной.
- Должнику пришлось пересесть на велосипед, на котором он прибыл к судебному приставу и погасил задолженность.
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