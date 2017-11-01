Буддистов из общины на горе Качканар признали сектантами

К такому выводу пришли эксперты, проводившие исследование по заказу свердловских властей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Эксперты из Санкт-Петербурга провели по заказу властей Свердловской области исследование общины буддистов, живущих на горе Качканар, и пришли к выводу, что они являются сектантами. Письмо с заключением экспертов Государственного музея истории религии опубликловал на своей странице в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Петербургские специалисты отказались признать храм буддистов монастырем и любой другой религиозной организацией. В заключении говорится, что община "не может рассматриваться как легитимная религиозная организация, поскольку не имеет Устава, не входит ни в одну из зарегистрированных буддийских общин". Она также не может рассматриваться как монастырь из-за отсутствия необходимого количества монахов, имеющих степень посвящения.

Кроме этого, "нет подтверждений того, что возглавляющий группу М.В. Санников получил духовное просвещение, принял монашеский обет и получил благословение на свою деятельность".

Община на горе Качканар существует около 20 лет. Буддистов не первый год пытаются выселить с горы на соседнюю гору Махнатку, так как храм попадает в санитарную зону рудника, разработкой которого планирует заняться компания "Евраз". Однако община отказывается покидать гору, так как священные ступы, установленные на ее территории, нельзя передвигать.

Приставы неоднократно штрафовали основателя общины Михаила Санникова. На данный момент идет поиск подрядчика, который с наступлением зимы должен снести постройки.

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