Буддистов из общины на горе Качканар признали сектантами

К такому выводу пришли эксперты, проводившие исследование по заказу свердловских властей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017
Эксперты из Санкт-Петербурга провели по заказу властей Свердловской области исследование общины буддистов, живущих на горе Качканар, и пришли к выводу, что они являются сектантами. Письмо с заключением экспертов Государственного музея истории религии опубликловал на своей странице в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Петербургские специалисты отказались признать храм буддистов монастырем и любой другой религиозной организацией. В заключении говорится, что община "не может рассматриваться как легитимная религиозная организация, поскольку не имеет Устава, не входит ни в одну из зарегистрированных буддийских общин". Она также не может рассматриваться как монастырь из-за отсутствия необходимого количества монахов, имеющих степень посвящения.
Кроме этого, "нет подтверждений того, что возглавляющий группу М.В. Санников получил духовное просвещение, принял монашеский обет и получил благословение на свою деятельность".
- Община на горе Качканар существует около 20 лет. Буддистов не первый год пытаются выселить с горы на соседнюю гору Махнатку, так как храм попадает в санитарную зону рудника, разработкой которого планирует заняться компания "Евраз". Однако община отказывается покидать гору, так как священные ступы, установленные на ее территории, нельзя передвигать.
- Приставы неоднократно штрафовали основателя общины Михаила Санникова. На данный момент идет поиск подрядчика, который с наступлением зимы должен снести постройки.
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