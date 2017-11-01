Бывшего кандидата в губернаторы Свердловской области уволили за прогулы

На выборах он набрал лишь 11% голосов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017
Несостоявшийся губернатор Свердловской области и банкир Алексей Парфенов уволен с поста управляющего директора "Плюс Банка" за прогулы. О этом говорится в сообщении финансовой организации.
– Плюс Банк сообщает, что в связи с утратой доверия акционера, а также вследствие неоднократного нарушения трудовой дисциплины, выраженного в прогулах, 26.10.2017 года уволен управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Парфенов Алексей Александрович. В связи с вышеизложенным уведомляем об отзыве всех доверенностей, выданных от имени ПАО "Плюс Банк" Парфёнову Алексею Александровичу, – говорится в официальном сообщении.
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Напомним, что Парфенов выдвигался в губернаторы Свердловской области в этом году, но набрал лишь 11,64% голосов.
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Добавим, что когда коммунист пришел на избирательный участок 10 сентября, то обнаружил, что не взял с собой паспорт.
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