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Бывшего кандидата в губернаторы Свердловской области уволили за прогулы

Бывшего кандидата в губернаторы Свердловской области уволили за прогулы
16+
Фото: youtube
На выборах он набрал лишь 11% голосов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Несостоявшийся губернатор Свердловской области и банкир Алексей Парфенов уволен с поста управляющего директора "Плюс Банка" за прогулы. О этом говорится в сообщении финансовой организации.

– Плюс Банк сообщает, что в связи с утратой доверия акционера, а также вследствие неоднократного нарушения трудовой дисциплины, выраженного в прогулах, 26.10.2017 года уволен управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Парфенов Алексей Александрович. В связи с вышеизложенным уведомляем об отзыве всех доверенностей, выданных от имени ПАО "Плюс Банк" Парфёнову Алексею Александровичу, – говорится в официальном сообщении.

  • Напомним, что Парфенов выдвигался в губернаторы Свердловской области в этом году, но набрал лишь 11,64% голосов.
  • Добавим, что когда коммунист пришел на избирательный участок 10 сентября, то обнаружил, что не взял с собой паспорт.

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Олег Галимов, 02.11.2017, 15:16
Тэги: Политика, Новости
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