Бывшего кандидата в губернаторы Свердловской области уволили за прогулы

16+ Фото: youtube

На выборах он набрал лишь 11% голосов. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017 Несостоявшийся губернатор Свердловской области и банкир Алексей Парфенов уволен с поста управляющего директора "Плюс Банка" за прогулы. О этом говорится в сообщении финансовой организации. – Плюс Банк сообщает, что в связи с утратой доверия акционера, а также вследствие неоднократного нарушения трудовой дисциплины, выраженного в прогулах, 26.10.2017 года уволен управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Парфенов Алексей Александрович. В связи с вышеизложенным уведомляем об отзыве всех доверенностей, выданных от имени ПАО "Плюс Банк" Парфёнову Алексею Александровичу, – говорится в официальном сообщении. Напомним, что Парфенов выдвигался в губернаторы Свердловской области в этом году, но набрал лишь 11,64% голосов.

Добавим, что когда коммунист пришел на избирательный участок 10 сентября, то обнаружил, что не взял с собой паспорт. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: