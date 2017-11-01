Держитесь, будут пробки: в новом сезоне дорожники начнут масштабные работы на Вторчермете

Городскому бюджету это обойдется в 141 миллион рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В Екатеринбурге продолжается масштабный ремонт дорожного покрытия. Горожанам, изнуренным стояниями в пробках, придется выдержать третий этап глобального ремонта Московской и ее продолжений, на этот раз работы пройдут на Вторчермете.

Согласно документации к тендеру, размещенному на портале госзакупок, в список объектов, требующих капитального ремонта, попали улицы Патриса Лумумбы (от переулка Рижского до Братской), Зенитчиков (от Братской до Палисадной) и 2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной).

Работы начнутся в следующем сезоне и должны быть завершены до 30 августа 2019 года.

Стартовая цена контракта составляет 149,1 миллиона рублей. Источник финансирования – бюджет Екатеринбурга.

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