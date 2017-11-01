Два директора из Екатеринбурга прошли в суперфинал всероссийского конкурса учителей

16+ Фото: Екатерина Сибирцева / Facebook

За звание лучшего будут бороться руководители лицея "Полифорум" и школы № 43. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017 Два педагога из Екатеринбурга попали в суперфинал Всероссийского конкурса "Директор школы-2017", сообщает "Областная Газета". Ими стали директор лицея № 180 "Полифорум" и директор школы № 43. – Друзья, спешу поделиться радостью – два екатеринбургских директора в суперфинале всероссийского конкурса "Директор школы-2017". Поздравляю Алексея Крылова, директора лицея № 180 "Полифорум", и директора школы № 43 Елену Белову. Горжусь, молодцы, удачи в финале, – написала на своей странице в Facebook начальник департамента образования Екатерина Сибирцева. В Москве сейчас проходят завершающие этапы всероссийского конкурса "Директор школы — 2017". В этом году заявки на участие в конкурсе подали 310 директоров из 61 субъекта РФ. В финал вышли 30 человек, в числе которых шесть педагогов из Екатеринбурга.

Кто победит в конкурсе, станет известно 3 ноября. Всероссийский конкурс "Директор школы" проводится в России с 2010 года. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми и выигрывайте призы!

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