Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как обезопасить себя от гриппа этой зимой

И что делать в случае болезни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал о вирусе гриппа, заболеваемость которым прогнозируется в этом году.

Как обезопасить себя от осложнений гриппа

В этом году распространены три вируса: свиной грипп (пандемический вирус), гонконгский грипп и вирус B, сообщил Харитонов в эфире телеканала "41-Домашний". Грипп грозит серьезными осложнениями, которых можно избежать, поставив прививку. Для этого нужно обратиться в поликлинику с полисом, страховкой и паспортом.

В Екатеринбург поступила последняя партия вакцин – 82 тысячи доз. В первую очередь сделать прививку рекомендуется пожилым людям, детям и тем, кто имеет хронические заболевания. Александр Харитонов отметил, что те, кто перенес инсульт или онкологическое заболевание, должен проконсультироваться с лечащим врачом.

После прививки может возникнуть аллергическая реакция в случае, если человек страдает непереносимостью куриного белка. Также существует 5-процентный риск заболевания сразу после прививки. Человек может заболеть, если в момент прививки находился в начальной стадии заболевания.

Что делать в случае первых признаков гриппа

При первых признаках болезни необходимо оставаться дома либо использоваться медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа. После посещения людных мест маску необходимо выбросить, это же касается носовых платков (лучше пользоваться одноразовыми).

Если поднялась температура, нужно вызвать врача на дом. Главный эпидемиолог Екатеринбурга напомнил, что антибиотики в случае гриппа или ОРЗ не помогут, поэтому лечиться следует противовирусными препаратами.