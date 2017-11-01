Наверх
Россияне назвали порогом бедности доход в 20 тысяч рублей
19:55, сегодня
Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как обезопасить себя от гриппа этой зимой
19:20, сегодня
В Нижнем Тагиле у воспитанников детсада из-за сырости завелись споры грибка в горле
18:44, сегодня
Областное правительство списало долги Ельцин центру
18:22, сегодня
Группа ВТБ внедряет селфи-аутентификацию в офисах розничной сети
В Нижнем Тагиле сняли с должности руководителя отдела полиции, где после допроса умер задержанный
17:58, сегодня
В Свердловской области будут штрафовать "собачников"
17:47, сегодня1
Россияне могут остаться без билетов на ЧМ-2018 из-за технических сбоев
17:28, сегодня
В Свердловской области запустят экологическую акцию "Сдай батарейку – сохрани окружающий мир!"
Футболисты "Урала" разыграли болельщиков по телефону
17:04, сегодня
Свердловские полицейские спасли семью из пожара
16:29, сегодня
Два директора из Екатеринбурга прошли в суперфинал всероссийского конкурса учителей
16:18, сегодня
ВТБ повысил ставки по сезонному вкладу "Громкая выгода"
Ежедневный обзор по валютному рынку ВТБ: Ждем роста евро-доллара по итогам заседания ФРС
15:57, сегодня
Прививку против ротавируса и ветрянки включат в национальный календарь с 2020 года
15:55, сегодня
Бывшего кандидата в губернаторы Свердловской области уволили за прогулы
15:16, сегодня1
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
В Нижнем Тагиле вновь будут проводить военную выставку
15:03, сегодня1
ГИБДД ужесточит требования к автошколам
14:50, сегодня
Отборочные концерты на Старый Новый Рок набирают обороты
14:46, сегодня
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
Пенсии и перерасчеты в Свердловской области предлагают оформлять через мобильный телефон и интернет
14:28, сегодня
Повышение уровня безопасности услуги Интернет-банка Уралтрансбанка
14:23, сегодня
Свердловские туристы застряли в ОАЭ из-за многочасовой задержки рейса
14:13, сегодня
В Екатеринбурге состоится IV Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
Сбежавшего из уральской колонии "зэка" задержали в Краснодарском крае
14:00, сегодня2
В Свердловской области торговали редкими леопардами из Красной Книги
13:50, сегодня2
Дело поджигателя "Космоса" передали в суд
13:04, сегодня
Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США
В Свердловской области подскочили цены на мороженое, сыры и алкоголь
12:27, сегодня2
В Свердловской области любителей парковаться на газонах будут наказывать рублем
12:25, сегодня3
В зоопарке Екатеринбурга родились три львенка
12:12, сегодня
Двор и дом, в которых хочется жить
Дедушка умер в больнице: в Свердловской области водитель сбил 81-летнего пешехода и сбежал
11:57, сегодня
Свердловчане лишились 56 миллионов рублей из-за долгов за электричество
11:39, сегодня2
Держитесь, будут пробки: в новом сезоне дорожники начнут масштабные работы на Вторчермете
11:13, сегодня
Как оплатить задолженность за капремонт по судебному приказу
В Екатеринбурге отправили за решетку дилера, у которого нашли 30 килограмм наркотиков
10:59, сегодня
Под Екатеринбургом образовалась большая пробка из-за сбитого лося
10:14, сегодня
"Радоваться надо, а я в панике": Минкультуры выделило полтора миллиона "Коляда-театру"
09:55, сегодня
Режиссер Алексей Учитель встретится с жителями Екатеринбурга и представит "Матильду"
09:46, сегодня
Синоптики рассказали, какая будет погода в Екатеринбурге в День народного единства
09:19, сегодня
На аллее в парке Маяковского, которую горожане называют "кладбищем", появится еще один памятник
09:17, сегодня
Свердловчанка зарезала мужа на глазах у детей
08:51, сегодня
На Урале будут судить экс-депутата из Кушвы, пойманного на взятке с поличным
08:34, сегодня
В России проверят коньяк и шампанское к Новому году
08:21, сегодня
В Свердловской области полицейского задержали за браконьерство
20:46, 01.11.2017
Свердловское предприятие загрязняло воздух вредными выбросами
20:10, 01.11.2017
В Екатеринбурге к концу года откроют новый крупный травмпункт
19:21, 01.11.2017
В этом году расходы на зарплаты уральских чиновников превысили 6,5 миллиардов
18:43, 01.11.20171
"Нам не платят с июня": свердловские адвокаты рассказали, почему решили бойкотировать суды
18:32, 01.11.2017
В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира, который курил на борту самолета
18:20, 01.11.2017
Екатеринбург посетит президент Чехии Милош Земан
18:02, 01.11.20171
В парке Маяковского запретили свободно использовать квадрокоптеры
17:45, 01.11.20171
В Свердловской области поймали женщину, которая убила и изуродовала подругу в Нижней Туре
17:03, 01.11.2017
Медведев подписал перечень жизненно важных медицинских препаратов на 2018 год
16:47, 01.11.2017
В ноябре почти по всей России будет теплее, чем обычно
16:30, 01.11.2017
В Свердловской области 23-летний пассажир "Жигулей" погиб в лобовом ДТП
15:49, 01.11.2017
Избитые в турецком отеле свердловчане добились компенсации от туроператора Anex Tour
15:32, 01.11.2017
В екатеринбургском музее представят скафандр, который был в космосе
15:14, 01.11.2017

Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как обезопасить себя от гриппа этой зимой

Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как обезопасить себя от гриппа этой зимой
16+
Фото: архив НАШЕЙ
И что делать в случае болезни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал о вирусе гриппа, заболеваемость которым прогнозируется в этом году. 

Как обезопасить себя от осложнений гриппа

В этом году распространены три вируса: свиной грипп (пандемический вирус), гонконгский грипп и вирус B, сообщил Харитонов в эфире телеканала "41-Домашний". Грипп грозит серьезными осложнениями, которых можно избежать, поставив прививку. Для этого нужно обратиться в поликлинику с полисом, страховкой и паспортом.
 
В Екатеринбург поступила последняя партия вакцин – 82 тысячи доз. В первую очередь сделать прививку рекомендуется пожилым людям, детям и тем, кто имеет хронические заболевания. Александр Харитонов отметил, что те, кто перенес инсульт или онкологическое заболевание, должен проконсультироваться с лечащим врачом. 
 
После прививки может возникнуть аллергическая реакция в случае, если человек страдает непереносимостью куриного белка. Также существует 5-процентный риск заболевания сразу после прививки. Человек может заболеть, если в момент прививки находился в начальной стадии заболевания. 

Что делать в случае первых признаков гриппа

При первых признаках болезни необходимо оставаться дома либо использоваться медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа. После посещения людных мест маску необходимо выбросить, это же касается носовых платков (лучше пользоваться одноразовыми). 
 
Если поднялась температура, нужно вызвать врача на дом. Главный эпидемиолог Екатеринбурга напомнил, что антибиотики в случае гриппа или ОРЗ не помогут, поэтому лечиться следует противовирусными препаратами. 
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 02.11.2017, 19:20
Тэги: Здоровье, Грипп, Грипп в Екатеринбурге
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Здоровье Скандалы Взрыв Скорая помощь Лайфхак Туризм Биатлон Мужчины Знаменитости Дороги Отдых Спорт Волейбол Ельцин-центр Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Недвижимость Опрос ДТП Растения Военный репортаж Убийство Ирины Вахрушевой Интернет Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Коллекторы Катастрофа Пусть говорят Новости России Горящие авто Статистика Музыка Происшествия Самолет Финансы Производство ИГИЛ Хэллоуин-2015 Секс Погода Кто заработал Транспортная реформа Самолет Минобороны упал в Якутии Новости дня Храм святой Екатерины Война ритуальных агентств Позитив Баскетбол Строительство Скандал с Новиковым Мировые новости ЖКХ Свердловской области Екатеринбуржцы в разных странах Недвижимость Свердловской области В Египте разбился самолет с российскими туристами Приостановка полетов в Египет Семья Суд Снос монастыря на Качканаре Красота Отключение света Уралмаш, Эльмаш Жизнь в городе Розыск Медицина Расписание Репортаж Ошибки врачей Психология Высокие технологии Грипп Мистика Смерть Хоккей Отношения Экономия Расстрел Рейтинг Бэби-боксы Бизнес Новый год Расстрел на Депутатской 9 мая Общественный транспорт Личное История успеха Интервью Корь Необычное Сибирская язва Криминал Шоу-бизнес Приговор Лошагину Студенты Взятки МЧС Футбол Мультимедиа Авто История Екатеринбурга ЧМ-2018 Тест Ту 154 Истории 9 мая Пожар В Екатеринбурге -40 градусов Кризис и санкции Ловец покемонов Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Политика Доска позора Религия Образование Слухи Фото СМИ ЗАГС ВУЗ Мода Видео Животные Грипп в Екатеринбурге Рецензия Выставки Новости Транспорт Мотоциклы Дети Горячее Крушение самолета под Ростовом Дом-2 ЖКХ ГИБДД Гололед Убийство в Рахмангулово Еда Деньги Конкурсы Экономика Дорожные воины Культура Путин Женщины Развлечения Голодовка в колонии Дело Пьянкова Афиша Обрушение крыши на Калинина Парковки Искусство Школа Эксклюзив

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru