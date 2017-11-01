«Радоваться надо, а я в панике»: Минкультуры выделило полтора миллиона «Коляда-театру»

Деньги потратят на постановку нового спектакля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Министерство культуры РФ выделило полтора миллиона рублей "Коляда-театру". Соответствующий указ опубликован на официальном сайте министерства. Согласно документу, деньги выделены на постановку спектакля "Иван Федорович Шпонька и его тетушка".

Николай Коляда на эту новость отреагировал неоднозначно.

– Получили грант и вроде бы, радоваться надо, а я в панике. Все планы до конца года давным-давно сверстаны. А тут, надо полагать, эти деньги надо потратить на спектакль, поставленный до конца 2017 года, – написал драматург на своей страничке в Facebook.

По словам Николая Коляды, получит деньги от Минкультуры в театре хотели давно, но уже не верили в это.

– Вот уже четыре года нам на все наши заявки из Минкультуры - ни ответа, ни привета. На фестиваль просили хоть немножко каждый год – не давали ничего, – добавил драматург.

Всего министерство культуры распределило 100 миллионов рублей между 13 театрами. Большую сумму (18 миллионов рублей) получил "Иркутский областной музыкальный театр" на творческий проект "Музыкальный язык театра".

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