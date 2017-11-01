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На аллее в парке Маяковского, которую горожане называют «кладбищем», появится еще один памятник

На аллее в парке Маяковского, которую горожане называют "кладбищем", появится еще один памятник
16+
Фото: Архив "НАШЕЙ"
Постамент семье Маргеловых откроют 4 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В парке Маяковского на "Аллее славы", вокруг которой в октябре разгорелся скандал, появится еще один памятник. Как сообщается на сайте администрации Екатеринбурга, там откроют монумент посвященный генералу армии Василию Маргелову и герою России полковнику Александру Маргелову.

– Мемориальный комплекс будет включать в себя бюсты героев, установленные на площадке из красного мрамора. Он дополнит ансамбль знаковых объектов, расположенных на "Аллее Славы", – рассказали в мэрии.

Инициатором создания памятника выступил Союз десантников Россию, эту идею поддержал директор ЦПКиО Роман Шадрин. Федор Крашенинников, который запустил резкую критику парка Маяковского в социальных сетях назвав его "кладбищем", недоволен установкой и этого памятника. По мнению политолога, семье Маргеловых хватит и постамента возле "Черного тюльпана", который открыли год назад.

– Сколько еще памятников этому Маргелову они хотят поставить в нашем городе? Один – на площади армии, один – в несчастном парке. Похоже, это только начало: весь город утыкают. И эти люди фантазируют про ЭКСПО! Чем вы хотите удивлять комиссию? Памятниками семье Маргеловых, – написал политолог на своей страничке в Facebook.

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Игорь Труш, 02.11.2017, 09:17
Тэги: Культура
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