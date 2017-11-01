На аллее в парке Маяковского, которую горожане называют «кладбищем», появится еще один памятник

Постамент семье Маргеловых откроют 4 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В парке Маяковского на "Аллее славы", вокруг которой в октябре разгорелся скандал, появится еще один памятник. Как сообщается на сайте администрации Екатеринбурга, там откроют монумент посвященный генералу армии Василию Маргелову и герою России полковнику Александру Маргелову.

– Мемориальный комплекс будет включать в себя бюсты героев, установленные на площадке из красного мрамора. Он дополнит ансамбль знаковых объектов, расположенных на "Аллее Славы", – рассказали в мэрии.

Инициатором создания памятника выступил Союз десантников Россию, эту идею поддержал директор ЦПКиО Роман Шадрин. Федор Крашенинников, который запустил резкую критику парка Маяковского в социальных сетях назвав его "кладбищем", недоволен установкой и этого памятника. По мнению политолога, семье Маргеловых хватит и постамента возле "Черного тюльпана", который открыли год назад.

– Сколько еще памятников этому Маргелову они хотят поставить в нашем городе? Один – на площади армии, один – в несчастном парке. Похоже, это только начало: весь город утыкают. И эти люди фантазируют про ЭКСПО! Чем вы хотите удивлять комиссию? Памятниками семье Маргеловых, – написал политолог на своей страничке в Facebook.

Памятник Маргеловым в ЦПКиО откроют 4 ноября.

Напомним, в октябре вокруг оформления парка разгорелся большой скандал. Многие считают Романа Шадрина неподходящим руководителем ЦПКиО.

Известный шоумен Александр Цариков даже начал сбор подписей за увольнение главы парка.

После этого на телефон Царикова поступил звонок с угрозами.

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