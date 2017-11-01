На Урале будут судить экс-депутата из Кушвы, пойманного на взятке с поличным

Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Экс-депутата городской думы Кушвы, который был задержан летом с поличным при попытке получить взятку, начнут судить. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Его обвиняют в преступлении по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере".

– По данным следствия, летом 2017 года обвиняемый предложил местному жителю помочь избежать уголовного наказания. За свои "услуги" злоумышленник потребовал от мужчины 1,5 миллиона рублей, – рассказали в следственном комитете.

Мужчина сообщил о том, что у него требуют деньги, сотрудникам ФСБ, которые и задержали депутата с поличным при передаче ему требуемой суммы.

Уголовное дело передано в суд.

На данный момент обвиняемый не является депутатам.

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