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Областное правительство списало долги Ельцин центру

Областное правительство списало долги Ельцин центру
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Фото: архив НАШЕЙ
Проценты по долгу составляли почти 600 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Правительство Свердловской области решило списать проценты по долгу Ельцин Центра в размере 598 млн рублей, получив взамен помещения музея первого президента стоимостью 601 млн рублей.

Между правительством региона и Фондом Бориса Ельцина будет заключено соответствующее соглашение об отступном, пишет Znak.com, со ссылкой на и.о. министра по управлению госимуществом Сергея Сосновских.

Отвечая на вопросы депутатов заксобрания, Сосновских уточнил, что Свердловская область получит в том числе помещения музея, художественной галереи и мастерские. При этом они будут переданы Ельцин Центру в безвозмездное пользование, так как их содержание дорого обойдется властям.

– В любое время этот вопрос может быть пересмотрен по соглашению сторон, — добавил чиновник. 

  • Обе части сделки были одобрены депутатами, во время заседания законодательного собрания Свердловской области. 

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Евгений Стоянов, 02.11.2017, 18:22
Тэги: Жизнь в городе, Ельцин-центр
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