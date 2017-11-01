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Пенсии и перерасчеты в Свердловской области предлагают оформлять через мобильный телефон и интернет

Пенсии и перерасчеты в Свердловской области предлагают оформлять через мобильный телефон и интернет
16+
Фото: pfrf.ru
Эксперты из ПФР и МФЦ рассказали, какие услуги стали самыми популярными в 2017 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В пенсионный фонд РФ в 2017 году было подано более 5,5 миллионов обращений через личный кабинет, часть из них была по Свердловской области. Как уточнила на пресс-конференции заместитель управляющего областным отделением ПФР Анна Качарина, планируется до 70% всех обращений переводить в электронный вид.

– Через интернет и мобильное приложение сейчас можно подать заявление на оформление более 20 услуг. В этом помогают Госуслуги, личный кабинет ПФР, мобильное приложение ПФР. В частности, можно оформить сертификат на материнский капитал, доставка пенсий, перерасчеты, узнать о средствах на счете ПФР, лицевой счет, справки и прочее. В 2017 году наблюдается прирост заказов услуг по назначению и доставке пенсий. В 2016 году он был в 12 раз больше, чем в 2015. За 2017 таких обращений было 3,06 миллиона, что на 870 тысяч больше, чем в 2016, – уточнила Качарина.

В личном кабинете ПФР можно оформить пенсии и соцвыплаты, услуги по маткапиталу, изучить пенсионные права, управлять своими пенсионными накоплениями. В 2018 году планируется включить туда оформление дубликата СНИЛС, доплатов льготникам, выплатов ДМО за достижения и прочее. 

Как рассказала Качарина, мобильное приложение ПФР было запущено в марте 2017 года. Его установили 150 тысяч человек, зайти в него можно через единую систему идентификации, по пин-коду и паролю на Госуслугах. Без регистрации тоже можно воспользоваться мобильным приложением, например, записаться на прием, подать обращение в ПФР. 

Как рассказала замдиректора ГБУ СО "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" Ирина Туркина, в Свердловской области работает 94 окна и охвачено 98,6% населения.

– В 2017 в МФЦ было подано 3,1 миллиона заявлений, оформлено 2,1 миллиона документов, выдано 60 тысяч консультаций и 936 тысяч услуг. Самыми востребованными услугами стали: внесение извенений в росреестр (51,3%), оформление документы для МВД (17%: оформление паспорта, справки о судимости), для ПФР (6,1%). До августа 2017 года самыми популярными услугами были: оформление СНИЛС, материнского капитала, выдача сертификатов на маткапитал. С августа больше всего обращений по страховой и накопительной части пенсии, переводу пенсий в негосударственные пенсионные фонды, при этом выросло до 77 тысяч, – уточнила Туркина.

Взаимодействие МФЦ и ПФР идет с 2013 года, изначально можно было оформить всего 5 услуг. На сегодня их число выросло до 14. В 2017 году добавилось пять новых: отдельные выплаты, заявления по выплате пенсией, выплаты по уходу за детьми, компенсации неработающим и прочие. С декабря в МФЦ также будут и новые услуги в тестовом режиме

  • Из всех услуг, которые предоставляет ПФР через МФЦ, самые популярными (40%) эксперты назвали оформление жилищного сертификата с помощью маткапитала, 38% – распоряжение маткапиталом, 16% – выдача справок по пенсиям.

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Марина Подкорытова, 02.11.2017, 14:28
Тэги: Деньги, Жизнь в городе
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