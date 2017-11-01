Режиссер Алексей Учитель встретится с жителями Екатеринбурга и представит «Матильду»

Творческий вечер пройдет в кинотеатре "Салют".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Режиссер скандальной картины "Матильда" Алексей Учитель приедет в Екатеринбург и проведет творческую встречу в кинотеатре "Салют". Информация об этом появилась на официальном сайте кинотеатра.

Алексей Учитель ответит на вопросы зрителей о нашумевшем фильме, о смешении жанров и других художественных особенностях картины и как сказалась на прокате общественная полемика.

Также режиссер расскажет о творческих планах на будущее. Весной 2018 года Алексей Учитель планирует начать съемки фильма о Викторе Цое.

Встреча состоится 9 ноября в 20.15.

Напомним, что известные жители Екатеринбурга проигнорировали просмотр "Матильды" в кинотеатрах.

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