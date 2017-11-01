Сбежавшего из уральской колонии «зэка» задержали в Краснодарском крае

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017
Отбывающий срок в колонии-поселении в Каменске-Уральском 32-летний заключенный совершил побег.
Беглеца поймали 2 ноября. На момент задержания мужчина находился в Краснодарском крае.
– 2 ноября в Тюмрюкском районе Краснодарского края сотрудниками УФСИН России по Краснодарскому краю задержан осужденный-поселенец Павел Владимирович Штырхун, отбывающий наказание в Колонии-поселении №59 ГУФСИН России по Свердловской области, – сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Сообщается, что сопротивления при задержании беглец не оказал. Интересно, что в колонии мужчина отбывал двухлетний срок за похищение телефона, причем изначально суд назначил ему условное наказание, которое позже было заменено на реальный срок.
- Теперь за побег мужчине грозит до пяти лет дополнительного срока.
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