Сбежавшего из уральской колонии «зэка» задержали в Краснодарском крае

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За побег ему грозит до пяти лет. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017 Отбывающий срок в колонии-поселении в Каменске-Уральском 32-летний заключенный совершил побег. Беглеца поймали 2 ноября. На момент задержания мужчина находился в Краснодарском крае. – 2 ноября в Тюмрюкском районе Краснодарского края сотрудниками УФСИН России по Краснодарскому краю задержан осужденный-поселенец Павел Владимирович Штырхун, отбывающий наказание в Колонии-поселении №59 ГУФСИН России по Свердловской области, – сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Сообщается, что сопротивления при задержании беглец не оказал. Интересно, что в колонии мужчина отбывал двухлетний срок за похищение телефона, причем изначально суд назначил ему условное наказание, которое позже было заменено на реальный срок. Теперь за побег мужчине грозит до пяти лет дополнительного срока. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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