Синоптики рассказали, какая будет погода в Екатеринбурге в День народного единства

В ближайшие выходные осадков не ожидается.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017
Первые числа ноября порадуют жителей Екатеринбурга теплой и сухой погодой. По данным Гидрометцентра России, в городе будет чуть выше нуля, но без осадков.
На протяжении всех трех выходных в столице Урала ожидается переменная облачность.
В пятницу, 3 ноября, ночью -2, днем +1. Ветер западный 4 м/с.
В субботу, 4 ноября, ночью -3, днем до +2. Ветер южный 2 м/с.
В воскресенье, 5 ноября, ночью -3, днем до +2. Ветер западный 3 м/с.
- Добавим, что в День народного единства по центру Екатеринбурга пройдет крестный ход.
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