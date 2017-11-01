Синоптики рассказали, какая будет погода в Екатеринбурге в День народного единства

В ближайшие выходные осадков не ожидается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Первые числа ноября порадуют жителей Екатеринбурга теплой и сухой погодой. По данным Гидрометцентра России, в городе будет чуть выше нуля, но без осадков.

На протяжении всех трех выходных в столице Урала ожидается переменная облачность.

В пятницу, 3 ноября, ночью -2, днем +1. Ветер западный 4 м/с.

В субботу, 4 ноября, ночью -3, днем до +2. Ветер южный 2 м/с.

В воскресенье, 5 ноября, ночью -3, днем до +2. Ветер западный 3 м/с.

Добавим, что в День народного единства по центру Екатеринбурга пройдет крестный ход.

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