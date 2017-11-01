Свердловчане лишились 56 миллионов рублей из-за долгов за электричество

Часть суммы удержал Сбербанк, вторую – судебные приставы. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017 С января по сентябрь 2017 года из зарплат жителей Свердловской области, у которых имелись долги за электричество, удержали 56 миллионов рулей. Об этом сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс". Большая часть долга числилась за жителями Сысерти, Арамиля, Березовского, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Красноуфимска, Нижних Серег, Первоуральска, Полевского и Ревды. – Упрощенный порядок взыскания применяется, если абонент не оплачивает коммунальные услуги в течение 3 месяцев и более, при этом долг не превышает 500 тысяч рублей, – сообщили в "ЭнергосбыТ Плюс". Почти 26 миллионов были удержаны с банковских карт Сбербанком, вторую часть с должников взыскали судебные приставы. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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