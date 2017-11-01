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Свердловчанка отдала 2,5 миллиона рублей за снятие проклятия

Свердловчанка отдала 2,5 миллиона рублей за снятие проклятия
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В 2013 году женщина узнала об экстрасенсе по имени Мирослав, услышав рекламу по радио. Жительница Качканара обратилась к магу, чтобы избавить от алкогольной зависимости ее родственника. Экстрасенс, однако, получив деньги, пропал. 
 
Спустя три года с женщиной связался неизвестный мужчина, представился сотрудником генпрокуратуры и сообщил, что Мирослав погиб в перестрелке с силовиками, а в подвале его дома нашли куклы вуду, на одной из которых было имя женщины, сообщает РИА "Новости". 
 
Мужчина заявил, что для того, чтобы снять проклятие, необходимы свечи из Иерусалима, золотая 15-летняя икона и помощь "старца Матвея". Однако позже звонивший вновь связался с женщиной, сообщил о смерти "старца Матвея" и отправил пенсионерку к "старцу Онуфрию". Женщина несколько раз перевела звонившему деньги, после чего ей сообщили, что икону привезли в Пермь, но машина, на которой ее везли, попала в аварию, а сопровождавшие ее люди либо погибли, либо пострадали.
 
В итоге женщина сделала еще один перевод денег, на этот раз за аварию. Наконец, отдав неизвестным 2,5 миллиона рублей, потратив все свои сбережения, продав имущество и огород, женщина написала письмо президенту РФ с просьбой о помощи. 
  • Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".

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Маша Шмурыгина, 02.11.2017, 21:02
Тэги: Суд, Деньги
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