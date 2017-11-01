Свердловские туристы застряли в ОАЭ из-за многочасовой задержки рейса

Вылет самолета отложили на 13 часов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017
Свердловские туристы не могут вылететь из Дубая из-за задержки рейса авиакомпании "Азур Эйр".
Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, пассажирский лайнер должен был прибыть в уральскую столицу в 04.20, но рейс отложили на 13 часов – прибытие ожидается в 17.45. Из-за позднего прилета задерживается обратный рейс Екатеринбург – Дубай: вылет был запланирован на 8.55, однако теперь рейс отложили на 19.10. О причинах задержки не сообщается.
-
В начале октября "Азур Эйр" на 17 часов задержала рейс из вьетнамского города Нячанг в Екатеринбург.
-
26 сентября авиакомпания на 7 часов отложила вылет рейса Екатеринбург – Сенья (Китай). За две недели до этого самолет этого же перевозчика вылетел из Екатеринбурга в Турцию с 12-часовой задержкой.
-
Ранее Минтрас РФ сообщил о планах ужесточить контроль за выполнением международных чартерных рейсов. В случае массовых задержек Росавиация запретит авиакомпании совершать чартеры за рубеж. Кроме этого, перевозчик в таком случае может лишиться допуска на осуществление международных чартеров.