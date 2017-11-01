В Нижнем Тагиле сняли с должности руководителя отдела полиции, где после допроса умер задержанный

У погибшего были сломаны девять ребер, отдавлены пальцы и проломлена голова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В Нижнем Тагиле снят с должности начальник 17 отдела полиции Эдуард Губер. Напомним, после трех дней пребывания в этом отделении полиции задержанный Станислав Головко скончался в реанимации от многочисленных травм. У мужчины были сломаны девять ребер, проломлена голова и раздроблены пальцы на руках и ногах (данные приведены в протоколах суда, имеющихся в распоряжении редакции. Прим. авт.).

В ГУ МВД по Свердловской области поясняли, что Губеру вынесено дисциплинарное взыскание и он переведен на нижестоящую должность.

– Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин подписал 31 октября 2017 года приказ о привлечении начальника ОП № 17 Нижнего Тагила к дисциплинарной ответственности, в частности, в виде перевода этого должностного лица на нижестоящую должность. О новом месте службы этого руководителя проинформирую дополнительно, как только этот вопрос будет решен в установленном нормативной базой МВД порядке, – рассказал НАШЕЙ начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. – Позиция руководства регионального полицейского главка всегда была и остается предельно четкой и понятной: если судом будет доказана вина любого должностного лица, то этот человек должен понести соответствующее наказание. Вне зависимости от должностей, званий, наград и связей. Именно так произойдет и в этой истории. Но только при одном условии – что вину сыщиков докажут. Давайте все вместе наберемся терпения и дождемся, когда суд расставит все точки над i, – добавил полковник Горелых.

По факту смерти задержанного заведено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Превышение должностных полномочий". Трое предполагаемых виновников смерти задержанного Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков взяты под стражу. Накануне их адвокаты пытались обжаловать это решение, но облсуд не стал менять им меру пресечения.

НАША пообщалась с сестрой погибшего Станислава Головко. По мнению женщины, ее брата пытали, чтобы он взял на себя кражу, также она рассказала об угрозах в свой адрес.

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