В Нижнем Тагиле у воспитанников детсада из-за сырости завелись споры грибка в горле

Делом занялись следователи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В Нижнем Тагиле в СМИ появилась информация, что в одном из детских садов у воспитанников из-за сырости и плесени в помещении в анализах обнаружены споры грибка. Следователи проводят проверку, уточнили в СК РФ по Свердловской области.

В четверг, 2 ноября, на интернет-СМИ опубликовали новость о том, что в детском саду города у четырех воспитанников, после проведенных анализов, обнаружены споры грибка в носоглотке. По мнению медицинского работника, наличие таких спор может вызывать аллергию, синусит и ослабление иммунитета, в более тяжелых формах – даже астму.

При этом появление спор грибка у воспитанников детсада может быть вызвано постоянной сыростью и плесенью в помещениях, возникшими из-за протекающей крыши.

– С целью установления всех обстоятельств возможного нарушения прав детей, объективной правовой оценки для ситуации, следственными органами СК РФ по Свердловской области проводится проверка. По ее итогам следователем СКР будет принято процессуальное решение, – уточнили в следкоме.

В Верхней Пышме родители также жаловались на плесень и сырость в одном из детских садов.

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