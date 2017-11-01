В Свердловской области любителей парковаться на газонах будут наказывать рублем

Заксобрание одобрило поправки в существующий закон.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017
В среду, 2 ноября, законодательное собрание Свердловской области приняло поправки в закон "Об административных нарушениях". Теперь любителей парковаться на газонах будет ждать штраф в сумме от 3 до 5 тысяч рублей, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе заксобрания.
Пока поправки приняли в первом чтении, но до конца дня депутаты рассчитывают одобрить их во всех чтениях.
Поправки вступят в силу в течение десяти дней после того, как их подпишет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
- Напомним, штрафы за парковку на газоне были предусмотрены и раньше, но в декабре 2016 года депутатам заксобрания пришлось их отменить после решения Свердловского областного суда.
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