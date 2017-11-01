В Свердловской области подскочили цены на мороженое, сыры и алкоголь

Подешевели яйца, сахар и овощи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

По данным Свердловскстата, с января по сентябрь 2017 года сильнее всего в регионе подорожали мороженое, алкоголь, сыр и канцтовары.

С начала 2017 года потребительские цены на товары и услуги выросли на 1,3 % по сравнению с уровнем декабря 2016 года. Рост цен на продовольственные товары составил 0,1 % (в прошлом году – 2,5 %). В Свердловской области отмечается рост цен на мороженое (на 9,1 %), сыры (на 6,3 %), алкоголь (на 4,9 %), безалкогольные напитки (на 3,5 %), молочную продукцию (на 2,4 %), хлеб и хлебобулочные изделия (на 2,2 %), рыбопродукты (на 1,6 %), мясопродукты и кондитерские изделия (на 1,3 %).

Снизились цены на сахар (на 16,5 %), куриные яйца (на 10,6 %), овощи (на 9,3 %), крупы и бобовые (на 7,9 %), подсолнечное масло (на 5,8 %), макароны (на 2,6 %) и пшеничную муку (на 1,5 %).

Цена минимального набора продуктов на месяц в среднем по региону составила 3 961 рубль (повышение на 0,1 % по сравнению с началом года).

Что касается непродовольственных товаров, то здесь наибольший рост цен демонстрируют канцтовары (на 8,9 %), табачные изделия (на 5 %), печатные издания (на 2,6 %). Подешевели электротовары, моющие и чистящие средства.

Бензин с начала года подорожал на 3,8 %, дизельное топливо выросло в цене на 1,8 %. Цены на жилищные услуги поднялись на 3,4 %, коммунальные услуги подорожали на 5,4 %.

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