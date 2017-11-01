В Свердловской области торговали редкими леопардами из Красной Книги

Также на сайтах можно было заказать филина или тритона.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017
Городская прокуратура Богдановича через суд добилась закрытия на пяти сайтах, информацию о торговле редкими животными из Красной Книги России.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, ресурсы предлагали купить таких зверей как леопарда, филина, тритон Карелина. Распространение подобной информации запрещено законом.
– Сведений о наличии разрешений на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, на сайтах не имеется, – добавили в прокуратуре.
- Решением городского суда требования прокурора были удовлетворены и информацию о продаже животных удалили с сайтов.
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