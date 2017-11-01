В Свердловской области торговали редкими леопардами из Красной Книги

Также на сайтах можно было заказать филина или тритона. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017 Городская прокуратура Богдановича через суд добилась закрытия на пяти сайтах, информацию о торговле редкими животными из Красной Книги России. Как рассказали в пресс-службе ведомства, ресурсы предлагали купить таких зверей как леопарда, филина, тритон Карелина. Распространение подобной информации запрещено законом. – Сведений о наличии разрешений на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, на сайтах не имеется, – добавили в прокуратуре. Решением городского суда требования прокурора были удовлетворены и информацию о продаже животных удалили с сайтов. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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