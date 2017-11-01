В зоопарке Екатеринбурга родились три львенка

Все они девочки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В Екатеринбургском зоопарке произошло пополнение в семье львов. У пары Эрни и Эммы родились три девочки.

Почти месяц самка не показывала потомство и не выпускала детенышей из домика в своем вольере. Сейчас малыши подросли и стали выходить, чтобы изучить обстановку.

фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка

– Эмма чувствует себя хорошо, отличается отменным аппетитом, для лактации в ее рацион включили витамины и кипяченое молоко. Лактация продолжается примерно 6 месяцев, затем львята переходят на взрослую пищу, – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Так как львята родились 30 сентября в день Веры, Надежды и Любови, им решили дать созвучные имена, но на международный манер Хоуп, Белиф и Лав.

Напомним, что 4-летняя львица Эмма прибыла в Екатеринбургский зоопарк из Крыма в ноябре 2016 года. Здесь ее уже ждал 9-летний самец Эрни.

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