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В зоопарке Екатеринбурга родились три львенка

В зоопарке Екатеринбурга родились три львенка
16+
Фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка
Все они девочки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В Екатеринбургском зоопарке произошло пополнение в семье львов. У пары Эрни и Эммы родились три девочки.

Почти месяц самка не показывала потомство и не выпускала детенышей из домика в своем вольере. Сейчас малыши подросли и стали выходить, чтобы изучить обстановку.

фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка

– Эмма чувствует себя хорошо, отличается отменным аппетитом, для лактации в ее рацион включили витамины и кипяченое молоко. Лактация продолжается примерно 6 месяцев, затем львята переходят на взрослую пищу, – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Так как львята родились 30 сентября в день Веры, Надежды и Любови, им решили дать созвучные имена, но на международный манер Хоуп, Белиф и Лав.

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Олег Галимов, 02.11.2017, 12:12
Тэги: Животные
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