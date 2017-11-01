В Нижнем Тагиле вновь будут проводить военную выставку

Она будет называться "Диверсификация".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017
В Нижнем Тагиле вновь пройдет выставка военной продукции. Как сообщается в распоряжении правительства РФ, она назначена на июнь 2018 года.
По данным ЕАН, организатором мероприятия выступает российский минпромторг. Выставка будет носить название "Диверсификация — 2018".
Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время визита в Нижний Тагил заявил, что усилия главы региона Евгения Куйвашева были не напрасными и легендарная выставка вооружений уже в следующем году вернется на Урал.
– Я помню вашу боль и усилия остановить решение о том, чтобы Russia Arms Expo уехала из Нижнего Тагила. Тогда не получилось организовать правильную поддержку этой позиции, — уточнил Дмитрий Рогозин.
- Губернатор Евгений Куйвашев также отметил, что "будут приложены все усилия, чтобы возобновить работу выставки на полигоне "Старатель".
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