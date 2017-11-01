В Свердловской области будут штрафовать «собачников»

За оставленные на газоне экскременты могут выписать 1000-5000 рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017 Свердловское Заксобрание одобрило поправки в закон "Об административных нарушениях", в которых прописано увеличение штрафа за загрязнений газонов экскрементами животных, сообщает "Уралинформбюро". Депутаты предлагают наказывать хозяев собак, которые не убирают за своими питомцами после их выгула. Штрафовать "собачников" предлагается на суммы от 1000 до 5000 рублей. Решать, кто выпишет протоколы, будут административные комиссии. – Это пополнение муниципальных бюджетов. Вы помните, что мы вводили эти штрафы, но получили предписание прокуратуры, и были вынуждены данную норму отменить. Мы отстаивали свою правоту, опираясь на мнение жителей Свердловской области. Сегодня мы принимаем пять норм, и все они согласованы с прокуратурой, – уточнила спикер свердловского Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Поправки в законе "Об административных нарушениях" касаются также нарушений сроков уборки и благоустройства территорий, самовольной установки ограждений и парковки на газонах.

Все поправки вступят в силу в течение десяти дней после подписи губернатора Свердловской области.

За парковку автомобилей на газонах и детских площадках нарушителям придется платить не 1000 рублей, как раньше, а 3000-5000 рублей. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми и выигрывайте призы!

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