На реконструкцию ЕКАД потратят почти пять миллиардов рублей

Работы завершатся к 2020 году.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017
Свердловское управление автомобильных дорог объявило конкурс на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги. Подрядчик получит 4,7 миллиарда рублей, сообщает «КП-Урал» 2 января.
Реконструкция участка ЕКАД от Семи ключей до Большого Истока будет финансироваться из бюджета Свердловской области. Минимальная сумма контракта на ремонт автодороги составит 4 миллиарда 747 миллионов 392 тысячи рублей.
Победитель конкурса должен закончить реконструкцию до 25 ноября 2020 года. За этот период подрядчику необходимо построить транспортные развязки, путепровод через железнодорожные пути и подземный пешеходный переход. Кроме этого, трасса будет расширена до четырех полос.
- Победитель конкурса определится уже 30 января.