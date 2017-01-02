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На реконструкцию ЕКАД потратят почти пять миллиардов рублей

На реконструкцию ЕКАД потратят почти пять миллиардов рублей
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Работы завершатся к 2020 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017

Свердловское управление автомобильных дорог объявило конкурс на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги. Подрядчик получит 4,7 миллиарда рублей, сообщает «КП-Урал» 2 января.
 
Реконструкция участка ЕКАД от Семи ключей до Большого Истока будет финансироваться из бюджета Свердловской области. Минимальная сумма контракта на ремонт автодороги составит 4 миллиарда 747 миллионов 392 тысячи рублей.
 
Победитель конкурса должен закончить реконструкцию до 25 ноября 2020 года. За этот период подрядчику необходимо построить транспортные развязки, путепровод через железнодорожные пути и подземный пешеходный переход. Кроме этого, трасса будет расширена до четырех полос.
  • Победитель конкурса определится уже 30 января. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.01.2017, 11:13
Тэги: Деньги, Дороги, Строительство
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