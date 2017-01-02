На Урале пенсионерка пыталась заморозить новорожденную внучку подруги

Женщина хотела убить новорожденную внучку своей соседки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017

В Челябинской области пенсионерку обвиняют в покушении на убийство младенца, коляску с которым женщина выставила на мороз, сообщает «Российская газета» сегодня, 3 января.

В пять часов утра 1 января 2017 года 63-летняя женщина проникла в дом своих соседей, нашла коляску с новорожденной внучкой хозяйки дома и выкатила ее во двор, выключив перед этим уличное освещение. Пенсионерка хотела убить ребенка и таким образом отомстить своей подруге – бабушке младенца

Мать ребенка проснулась в скором времени и успела найти ребенка до того, как тот погиб от переохлаждения. Девочка сильно замерзла, но сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.