Самолет с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Посадка прошла благополучно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017
В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел пассажирский самолет, у которого отказал двигатель, сообщает РЕН ТВ сегодня, 3 января.
В Кольцово благополучно приземлился лайнер с неисправным двигателем. Самолет должен был вылететь в Москву, но пилот воздушного судна сообщил об отказе левого двигателя, который вышел из строя сразу после посадки в Екатеринбурге в шестом часу утра по местному времени.
Посадка прошла успешно, пострадавших среди экипажа и пассажиров лайнера нет.
- Это не единственный инцидент, произошедший в Кольцово за последнее время. Так, 30 декабря в екатеринбургском аэропорту не смог сесть самолет из Дубая – лайнер попал в снежную бурю и был вынужден совершить экстренную посадку в Челябинске.
- 21 декабря пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы – во время разгона для взлета экипаж применил экстренное торможение из-за проблем с двигателем.