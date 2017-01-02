Самолет с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

16+ Фото: Архив НАШЕЙ

Посадка прошла благополучно. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017 В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел пассажирский самолет, у которого отказал двигатель, сообщает РЕН ТВ сегодня, 3 января. В Кольцово благополучно приземлился лайнер с неисправным двигателем. Самолет должен был вылететь в Москву, но пилот воздушного судна сообщил об отказе левого двигателя, который вышел из строя сразу после посадки в Екатеринбурге в шестом часу утра по местному времени. Посадка прошла успешно, пострадавших среди экипажа и пассажиров лайнера нет. Это не единственный инцидент, произошедший в Кольцово за последнее время. Так, 30 декабря в екатеринбургском аэропорту не смог сесть самолет из Дубая – лайнер попал в снежную бурю и был вынужден совершить экстренную посадку в Челябинске.

21 декабря пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы – во время разгона для взлета экипаж применил экстренное торможение из-за проблем с двигателем.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 03.01.2017, 14:47

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 03.01.2017, 14:47Тэги: Самолет Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Подпишитесь на рассылку