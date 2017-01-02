Синоптики рассказали, сколько продлятся крещенские морозы в Свердловской области

Крещенские морозы в 2017 году будут особенно суровыми.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017
Портал Гисметео 2 января опубликовал прогноз погоды на месяц, из которого следует, что крещенские морозы простоят на Среднем Урале две недели.
С 14 января и до конца месяца в Свердловской области установятся сильные морозы. В этом году они будут особенно суровыми – в отдельные ночи температура воздуха в некоторых районах региона будут опускаться до минус 35 градусов.
Днем температура воздуха будет подниматься до минус 20 градусов. В целом погода во второй половине будет ясной, ожидаются лишь редкие снегопады.
- Между тем свердловские синоптики прогнозируют похолодание уже в ближайшие дни – 5 января в Екатеринбурге температура воздуха опустится до минус 20 градусов. Кроме этого, по прогнозу, область ждут обильные снегопады.