Синоптики рассказали, сколько продлятся крещенские морозы в Свердловской области

Крещенские морозы в 2017 году будут особенно суровыми.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017

Портал Гисметео 2 января опубликовал прогноз погоды на месяц, из которого следует, что крещенские морозы простоят на Среднем Урале две недели.

С 14 января и до конца месяца в Свердловской области установятся сильные морозы . В этом году они будут особенно суровыми – в отдельные ночи температура воздуха в некоторых районах региона будут опускаться до минус 35 градусов.

Днем температура воздуха будет подниматься до минус 20 градусов. В целом погода во второй половине будет ясной, ожидаются лишь редкие снегопады.