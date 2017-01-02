В Екатеринбурге нашли полсотни опасных снежных горок

Автоинспекторы ликвидировали 52 горки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017
В Екатеринбурге ликвидировали 52 опасные ледяные горки, сообщили в городском управлении ГИБДД 3 января.
За декабрь в Екатеринбурге нашли 52 стихийные горки, выходящие на проезжую часть. Опасные скаты обнаружены на Химмаше, в районе Птицефабрики, на Новой Сортировке, Уралмаше, Эльмаше, в Заречном и других районах.
Горожане помогли автоинспекторам ликвидировать три горки, сообщив о них в ГИБДД. Так, одна опасная горка находилась на улице Грибоедова: с нее катались дети, несмотря на то, что скат выходил на проезжую часть.
- Профилактическое мероприятие проводится в Екатеринбурге с 1 декабря, оно продлится до 1 марта. Сообщить об опасной горке можно в управляющую компанию или по телефону 02.
- 2 января в Серове минимум пять человек пострадали, катаясь с горки в ледовом городке. У пострадавших диагностировали переломы, сотрясения мозга и ушибы. Областное управление Следственного комитета ведет проверку инцидента.