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В Екатеринбурге нашли полсотни опасных снежных горок

В Екатеринбурге нашли полсотни опасных снежных горок
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Автоинспекторы ликвидировали 52 горки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017

В Екатеринбурге ликвидировали 52 опасные ледяные горки, сообщили в городском управлении ГИБДД 3 января.
 
За декабрь в Екатеринбурге нашли 52 стихийные горки, выходящие на проезжую часть. Опасные скаты обнаружены на Химмаше, в районе Птицефабрики, на Новой Сортировке, Уралмаше, Эльмаше, в Заречном и других районах.
 
Горожане помогли автоинспекторам ликвидировать три горки, сообщив о них в ГИБДД. Так, одна опасная горка находилась на улице Грибоедова: с нее катались дети, несмотря на то, что скат выходил на проезжую часть.
  • Профилактическое мероприятие проводится в Екатеринбурге с 1 декабря, оно продлится до 1 марта. Сообщить об опасной горке можно в управляющую компанию или по телефону 02.
  • 2 января в Серове минимум пять человек пострадали, катаясь с горки в ледовом городке. У пострадавших диагностировали переломы, сотрясения мозга и ушибы. Областное управление Следственного комитета ведет проверку инцидента.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.01.2017, 13:09
Тэги: Дети, Погода
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