В Екатеринбурге пройдет фестиваль снеговиков

Мероприятие пройдет в микрорайоне Солнечный.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017
В Екатеринбурге 5 января горожане смогут принять участие в фестивале снеговиков, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Фестиваль массового изготовления снеговиков пройдет в новом микрорайоне Екатеринбурга Солнечный. Организаторы мероприятия раздадут желающим необходимые инструменты – формы для лепки, воду, лопаты, а также ведерки, морковь и шарфы для самих снеговиков.
Кроме лепки снеговиков, организаторы обещают активные игры и угощение горячей выпечкой. Мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00 часов на улице Счастливой.
- Авторы лучших снеговиков получат призы.