В Свердловской области пять человек получили серьезные травмы, катаясь с ледяной горки

Пострадавшие катались с горки в ледовом городке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017

В Серове несколько человек пострадали во время катания с ледяной горки, сообщает Life.ru 2 января.

Во время спуска с горки в ледовом городке Серова пострадали минимум пять человек - у них диагностировали переломы, ушибы и сотрясения мозга. Оказалось, что горка была залита с нарушением правил, из-за чего в конце спуска дети вылетали на снег - это и стало причиной инцидента.

Медики оказали помощь пострадавшим и сообщил о происшествии в управление МЧС, после чего спасатели закрыли горку. По предварительной информации, ледовый городок в Серове строил муниципалитет.