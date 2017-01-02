В Свердловской области мужчина разбился насмерть во время езды на снегоходе

Трагедия произошла в поселке Арти поздно вечером 2 января.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017
В поселке Арти молодой мужчина погиб, катаясь на снегоходе, сообщает «Областная газета» сегодня, 3 января.
В 11 часу вечера 2 января на улице Овсеенко в поселке Арти водитель снегохода Bombardier не рассчитал скорость, катаясь на снегоходе. В результате снегоход опрокинулся, 34-летний мужчина погиб от полученных травм, сообщили в ГИБДД. Идет проверка трагического инцидента.
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