Наверх
В Свердловской области мужчина разбился насмерть во время езды на снегоходе
15:26, сегодня
Самолет с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
14:47, сегодня
В Екатеринбурге нашли полсотни опасных снежных горок
13:09, сегодня
Синоптики рассказали, сколько продлятся крещенские морозы в Свердловской области
12:34, сегодня1
Екатеринбуржцы увидят первый в 2017 году звездный дождь
12:02, сегодня
На реконструкцию ЕКАД потратят почти пять миллиардов рублей
11:13, сегодня
В Свердловской области пять человек получили серьезные травмы, катаясь с ледяной горки
10:47, сегодня
Готовимся к снегопадам и холодам: синоптики прогнозируют похолодание в Екатеринбурге
17:24, 02.01.2017
Они безнадежно устарели: пользователи каких гаджетов останутся в 2017 году без WhatsApp
16:42, 02.01.2017
«Планы на 2017 год – в урну»: в компании, отвечающей за ЧМ-2018 в Екатеринбурге, прошли массовые сокращения
15:32, 02.01.2017
В Екатеринбурге объявили в розыск сбежавшую из Асбеста девочку-подростка
14:57, 02.01.2017
В 2017 году в России вступили в силу новые правила регистрации недвижимости
14:05, 02.01.20171
СМИ сообщили об отставке начальника ГУФСИН по Свердловской области Сергея Патронова
13:25, 02.01.2017
В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил насмерть женщину
12:28, 02.01.2017
Лоджия охвачена огнем: в Екатеринбурге утром полыхала квартира в многоэтажке
11:13, 02.01.2017
Гражданка России погибла в результате теракта Стамбуле
10:50, 02.01.2017
Спасибо теплой погоде: Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 5 тысяч человек
10:15, 02.01.2017
Две тысячи свердловчан встречали Новый год без света
16:20, 01.01.2017
С 1 января 2017 в России подорожает алкоголь
14:44, 01.01.2017
ОСАГО, ЖКХ, коллекторы и ликвидация «полторашек» пива: как изменится жизнь екатеринбуржцев с начала 2017 года
12:12, 01.01.20171
Сразу после боя курантов в Екатеринбурге вспыхнул пожар
11:40, 01.01.2017
Стеклый, как трезвышко: рассказываем, как избавиться от похмелья и прийти в себя после Нового года
11:13, 01.01.20173
Выражаясь фигурально: как не превратиться в «воздушный шарик» после новогодних праздников
10:51, 01.01.2017
Подарок от мэрии: Екатеринбург сняли с высоты птичьего полета
10:12, 01.01.2017
На любовь, на судьбу, на желание: 10 гаданий для новогодней ночи
20:00, 31.12.2016
В Екатеринбурге мужчина забрал у доброго пенсионера сумку с миллионом рублей и убежал
19:23, 31.12.2016
Люди, которые удивили Екатеринбург в 2016-м году
19:00, 31.12.2016
График работы больниц Екатеринбурга в новогодние каникулы
18:00, 31.12.2016
Горячие источники, горы и свежий воздух: идеи для отдыха в новогодние праздники под Екатеринбургом
16:35, 31.12.2016
Елки, праздничные шоу и рождественские встречи: новогодние каникулы в Екатеринбурге с 31 декабря по 8 января
15:31, 31.12.2016
В Екатеринбурге на стене единственного в городе хосписа уличные художники нарисовали портрет Доктора Лизы
14:59, 31.12.2016
В Серове главный зимний городок успели разрушить за два дня
13:45, 31.12.2016
Что приготовить на Новый год, если курицу нельзя из-за Года Петуха
12:31, 31.12.2016
Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве
12:15, 31.12.2016
Еще одна жертва 2016 года: под Нижними Сергами в ВАЗе насмерть разбилась женщина
11:55, 31.12.2016
График работы банков в новогодние праздники в Екатеринбурге
10:30, 31.12.2016
О шампанском, мюзле и перляже: правильный подход к выбору праздничного напитка на Новый год. Советы эксперта
10:00, 31.12.20164
Екатеринбургский психолог рассказала, какие мультики показывать детям, чтобы не навредить
09:00, 31.12.2016
Тепло и снежно: погода в новогодние выходные в Екатеринбурге будет приятной
08:46, 31.12.2016
Кошка съела дождик или мишуру: что делать?
21:40, 30.12.20163
Нашли крайнего: в Екатеринбурге за упавший на дом башенный кран ответит 40-летний монтажник
20:10, 30.12.2016
Сдавайте билеты: концерта Кинчева в Екатеринбурге не будет из-за перенесенного им инфаркта
19:02, 30.12.2016
Древнерусская тоска: рецензия на фильм «Викинг»
18:45, 30.12.2016
В центре Екатеринбурга прекращает работу кафе здорового питания Freelance Cafe
18:24, 30.12.2016
Суд забрал малышку у приемной мамы-фельдшера из Заречного: она будет жить с бабушкой
17:35, 30.12.2016
Соревнования по лепке снеговиков пройдут в новогодние каникулы в Солнечном
16:50, 30.12.2016
В Екатеринбурге и в новогодние каникулы можно будет пожаловаться на плохую очистку дорог
16:17, 30.12.2016
Администрация установит освещение на памятник Ленину на площади 1905 года
16:00, 30.12.2016
Под Екатеринбургом иномарка врезалась в «Газель» во время обгона фуры
15:45, 30.12.2016
Погибшие в авиакатастрофе ТУ-154 не будут выплачивать кредиты
14:40, 30.12.2016
В Екатеринбурге задержали водителя БМВ, который выстрелил в прохожего из-за места на парковке
14:19, 30.12.2016

В Свердловской области мужчина разбился насмерть во время езды на снегоходе

В Свердловской области мужчина разбился насмерть во время езды на снегоходе
16+
Фото: Wikimedia Commons
Трагедия произошла в поселке Арти поздно вечером 2 января.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017

В поселке Арти молодой мужчина погиб, катаясь на снегоходе, сообщает «Областная газета» сегодня, 3 января.
 
В 11 часу вечера 2 января на улице Овсеенко в поселке Арти водитель снегохода Bombardier не рассчитал скорость, катаясь на снегоходе. В результате снегоход опрокинулся, 34-летний мужчина погиб от полученных травм, сообщили в ГИБДД. Идет проверка трагического инцидента.
  • Автоинспекторы за 2 января остановили 84 пьяных водителя, еще 471 человек ехал в транспорте непристегнутым, 136 автомобилистов перевозили детей без детских кресел.
  • В Серове минимум пять человек получили серьезные травмы, катаясь с опасной горки в ледовом городке. Областной Следственный комитет ведет проверку.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.01.2017, 15:26
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Дом-2 Криминал Мистика Авто Убийство в Рахмангулово Общественный транспорт Храм святой Екатерины Выставки Дети Обрушение крыши на Калинина Искусство Расстрел на Депутатской Розыск Биатлон Ельцин-центр Бэби-боксы Здоровье Фото Эксклюзив Мода Статистика Дело Пьянкова Мотоциклы Мультимедиа Транспорт Парковки Приговор Лошагину Скандал с Новиковым Пусть говорят Самолет Отношения Отдых Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Культура Новости дня Шоу-бизнес В Египте разбился самолет с российскими туристами Политика Мужчины Развлечения Новости Взятки Взрыв Хоккей Погода Музыка Тест ГИБДД Деньги История успеха Рейтинг Голодовка в колонии Катастрофа Опрос Дороги Пожар Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Религия ДТП Жизнь в городе Еда Строительство Интервью Смерть Гололед Рецензия Позитив Путин В Екатеринбурге -40 градусов Доска позора Суд Отключение света Уралмаш, Эльмаш Лайфхак Недвижимость Медицина Школа Скандалы Скорая помощь Спорт Новый год Сибирская язва Животные Новости России Горящие авто СМИ История Екатеринбурга Личное Горячее Слухи Высокие технологии Коллекторы Женщины Баскетбол Ту 154 Кризис и санкции Афиша Происшествия Конкурсы Ловец покемонов ЗАГС Репортаж Туризм Дорожные воины Знаменитости Необычное Мировые новости Экономика Снос монастыря на Качканаре Кто заработал Хэллоуин-2015 Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Футбол Война ритуальных агентств Студенты ВУЗ ЧМ-2018 Расписание Красота Секс Психология Семья Приостановка полетов в Египет ЖКХ Грипп Волейбол Корь Видео Расстрел Производство Грипп в Екатеринбурге ИГИЛ Образование Ошибки врачей Интернет Военный репортаж Растения Бизнес МЧС Самолет Минобороны упал в Якутии Экономия Крушение самолета под Ростовом

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru