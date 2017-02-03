Избирательная оценка: авторы транспортной реформы в Екатеринбурге ответили на критику ГИБДД

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017
Урбанист и архитектор фонда «Город.PRO» Владимир Злоказов обвинил ГИБДД в избирательности при оценке транспортной реформы в Екатеринбурге. Свою позицию Злоказов изложил 3 февраля 2017 года в соцсети.
По мнению урбанистов, прогнозы ГИБДД об увеличении количества ДТП после запуска реформы не имеют оснований. Злоказов указывает, что из-за сокращения времени ожидания транспорта пассажирам не придется бегать за трамваями и троллейбусами.
Кроме того, заявляет Злоказов, в ГИБДД не комментируют влияние транспортной реформы на «гонки маршруток».
— Совсем уж неловко читать заявления о том, что ДТП будут препятствовать стабильной работе общественного транспорта от представителя ведомства, стабильно блокирующего все инициативы, направленные на обеспечение приоритетного проезда ОТ, — указал Злоказов.
- Ранее 2 февраля начальник екатеринбургского управления ГИБДД Алексей Суслов назвал «сырой» новую транспортную схему города.
- По словам Суслова, новая транспортная схема не отвечает требованиям современного мегаполиса.
- Новая маршрутная схема вступит в силу 1 июля 2017 года. Она предполагает сокращение более сотни маршрутов общественного транспорта, частые пересадки и введение повременного тарифа.