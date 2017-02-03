Избирательная оценка: авторы транспортной реформы в Екатеринбурге ответили на критику ГИБДД

В фонде «Город.PRO» обвинили ГИБДД в блокировке всех инициатив по улучшению общественного транспорта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

Урбанист и архитектор фонда «Город.PRO» Владимир Злоказов обвинил ГИБДД в избирательности при оценке транспортной реформы в Екатеринбурге. Свою позицию Злоказов изложил 3 февраля 2017 года в соцсети.

По мнению урбанистов, прогнозы ГИБДД об увеличении количества ДТП после запуска реформы не имеют оснований. Злоказов указывает, что из-за сокращения времени ожидания транспорта пассажирам не придется бегать за трамваями и троллейбусами.

Кроме того, заявляет Злоказов, в ГИБДД не комментируют влияние транспортной реформы на «гонки маршруток».

— Совсем уж неловко читать заявления о том, что ДТП будут препятствовать стабильной работе общественного транспорта от представителя ведомства, стабильно блокирующего все инициативы, направленные на обеспечение приоритетного проезда ОТ, — указал Злоказов.